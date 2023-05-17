Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Şeddiaraban Makamı Konseriyle AKM'de

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, şeddiaraban makamına odaklanan bir konserle AKM'de sahne alacak. Türk musikisinin neoklasik dönemine ait seçkin eserler icra edilecek konserin son bölümünde bayati makamından şarkılar yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 21 Mayıs'ta AKM'de şeddiaraban makamına odaklanan bir konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, şef Mehmet Güntekin yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, Türk musikisinin neoklasik dönemine ait seçkin eserler icra edilecek.

Aynur Ezgi Yüksel ile M. Taha Aras'ın solistliğini üstlendiği konserin son bölümünde Mehmet Güntekin'in yönetimindeki koro, bayati makamından şarkıların yer aldığı bir repertuvarla dinleyicilerin huzurunda olacak.

Konsere ilişkin ayrıntılı bilgiye "https://akmistanbul.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.