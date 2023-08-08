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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı

Kültür Sanat Haberleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkçe rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Altun, merhum sanatçıya Allah'tan rahmet dilerken, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden sanatçı Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Türkçe rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Kültür Sanat

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