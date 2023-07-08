Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Özkan Uğur için başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'un vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.