Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 15 Temmuz anma programı düzenledi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi büyük bir demokrasi zaferine imza attığını belirterek, "15 Temmuz şehit ve gazilerimizin en büyük mirası, Türkiye Yüzyılı vizyonunu tahayyül edebilme ve yaşayabilme onurunu hissetme imkanını...

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi büyük bir demokrasi zaferine imza attığını belirterek, "15 Temmuz şehit ve gazilerimizin en büyük mirası, Türkiye Yüzyılı vizyonunu tahayyül edebilme ve yaşayabilme onurunu hissetme imkanını bizlere vermeleridir." dedi,

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca, 15 Temmuz anma programı düzenlendi. Devlet Arşivleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Burada konuşma yapan Devlet Arşivleri Başkanı Ünal, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin milletin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bozguna uğratıldığını söyledi.

Ünal, Türk milletinin o gece dünyada eşi görülmemiş bir cesaret ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı büyük bir demokrasi zaferine imza attığını ve Türkiye'nin gücünü dünyaya kanıtladığını ifade etti.

Direnişleri ile darbeyi bastıran kahramanların, devlet ve milletin gerçekleştirdiği atılımda kendi üstlerine düşen görevi yerine getirdiğini aktaran Ünal, "15 Temmuz şehit ve gazilerimizin en büyük mirası, canları pahasına dahi olsa Türkiye Yüzyılı vizyonunu tahayyül edebilme ve yaşayabilme onurunu hissetme imkanını bizlere vermeleridir." ifadelerini kullandı.

Ünal, 15 Temmuz gecesi milletin sergilediği kahramanlığın sırrının, tarihsel şuurunda yattığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Geçmişe dönüp baktığımızda milletimizin vatanperverliğini ve devlet sevgisini gösteren yüzlerce vakıadan söz etmek mümkündür. Kurumumuzca hazırlanan 'Türk Milleti ve Fedakarlık' temalı sergimizde de görüleceği üzere necip milletimiz, kendi kutsalları konusunda fedakarlıkta hudut tanımadığını göstermekte ve bu hususta her zaman teyakkuz halinde olduğunu ispat etmektedir. Şüphesiz ki zor dönemlerde milletimizin gösterdiği bu asil tavır, vatanımızın, devletimizin ve bayrağımızın da ilelebet payidar kalacağının bir teminatıdır."

Ünal'ın konuşmasının ardından, Başkanlık tarafından hazırlanan ve Osmanlı Devleti'nde mücadele dönemlerini anlatan belgelerin yer aldığı "Türk Milleti ve Fedakarlık" adlı serginin açılışı yapıldı.