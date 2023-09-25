Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Neşet Ertaş'ı anarak vefatının 11. yılını yad etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yılında rahmet ve özlemle anarak, geleneksel müziğimizin köklü mirası içindeki müstesna yerini ve eşsiz sanatını her daim hatırlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yılında andı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk halk müziğinin usta ismi, Bozkırın Tezenesi, büyük usta Neşet Ertaş'ı ebediyete irtihalinin 11. yılında rahmet ve özlemle yad ediyorum. Geleneksel müziğimizin köklü mirası içindeki müstesna yerini ve eşsiz sanatını her daim hatırlayacağız." ifadesini kullandı.