Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 'Tarihin hem bilgisini hem de şuurunu gelecek nesillere kazandırmak hepimizin başta gelen vazifelerinden biridir. Bu anlamda bu müzenin çok önemli, çok kıymetli katkılar yapacağına inanıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Tarihin hem bilgisini hem de şuurunu gelecek nesillere kazandırmak hepimizin başta gelen vazifelerinden biridir. Bu anlamda bu müzenin çok önemli, çok kıymetli katkılar yapacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, tarihin ve tarih şuurunun önemine değinerek, "Tarih bir milletin sadece hafızası değil, geleceğine ışık tutan, ilham veren, yol gösteren kayıtlardır. Nasıl ki bir insan, bir birey hafızasını kaybettiğinde ne yapacağını bilmez bir hale geliyorsa, tarih bilgisinden ve şuurundan yoksun toplumlar da nereye gideceğini bilemezler. Geçmişi bilmek, geleceği çok daha sağlıklı bir şekilde inşa etmemizi sağlar. Sadece bilgi değil tabii, tarih şuuru dediğimiz bir hadise var. Tarihin hem bilgisini hem de şuurunu gelecek nesillere kazandırmak hepimizin başta gelen vazifelerinden biridir. Bu anlamda bu müzenin çok önemli, çok kıymetli katkılar yapacağına inanıyorum. Geçmişte yaşadıklarımızı unutursak, onlardan dersler çıkarmazsak, gelecekte aynı tehlikelerle, tehditlerle, sorunlarla karşı karşıya kalırız. Dolayısıyla son derece anlamlı bir açılışta bulunuyoruz" dedi.

"BAŞKA KAPIDAN YİNE DÜNYAYA AÇILIRIZ"

Yılmaz, KKTC'yi izole etmeye çalışanların olduğunu belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni izole etmeye çalışanlar var. Çeşitli uluslararası güçler, Kuzey Kıbrıs Türk halkını, devletini izole etmeye çalışıyorlar. Ne kadar izole etmeye çalışırlarsa çalışsınlar kapılar bitmez. Bir kapıyı kapatırlar, biz başka kapıdan yine dünyaya açılırız. Özellikle kültür kapısından dünyaya açılmak çok önemli diye düşünüyorum. Sanatla, kültürle, sporla, edebiyatla dünyaya açılmak çok önemli. Dünyaya açılmanın bir tane yolu yok. Yine bugün dijital bir dünyada yaşıyoruz. İstedikleri kadar birileri kapıları kapatmaya çalışsınlar, dijital kapılar var, başka kapılar var, gönül kapıları var. Bir şekilde dünyayla ilişkilerimizi bu kapılarla, yeni kapılar açarak geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLI MÜCADELESİNİ ANLATACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, müzenin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini anlatacağına dikkat çekerek, "Tarihin mayası insandır ve insan ancak bu belleği geleceğe taşıyabilir. Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi gibi mekanlar eliyle yaşanmışlıklar bugün gibi canlılığını koruyacak inşallah. Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin Kıbrıs Türk tarihini, Osmanlı döneminden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve KKTC'nin kuruluşuna kadar aşamalar ile aktarması da son derece önemli. Müze, ziyaretçilere tarihi en çarpıcı haliyle aktarıp, onları tarihin içinde hissettirecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Özellikle gençler için çocuklar için çok önemli diye düşünüyorum. Buraya gelip gezdiklerine tarihi bir perspektif kazanmış olacaklar. Müze bir yandan uluslararası ziyaretçilere Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini anlatırken, diğer yandan çocuklarımıza ve gençlerimize bu vatanın hangi şartlarda, ne mücadelelerle, ne fedakarlıklarla kurulduğunu hatırlatacaktır" diye konuştu.

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