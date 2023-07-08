Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı. Yılmaz, Uğur'a Allah'tan rahmet dilerken, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Müzik ve sinema dünyamızın güler yüzlü siması, usta sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Kültür Sanat