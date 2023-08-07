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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Erkin Koray'a başsağlığı

Kültür Sanat Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada'nın Toronto kentinde vefat eden sanatçı Erkin Koray'a rahmet diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük usta geride bıraktığı onlarca unutulmaz eserle gönlümüzde ve hafızalarımızda yerini hep koruyacak.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada'nın Toronto kentinde vefat eden sanatçı Erkin Koray'a rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük usta geride bıraktığı onlarca unutulmaz eserle gönlümüzde ve hafızalarımızda yerini hep koruyacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Kültür Sanat

Erkin Koray Toronto Kanada Kültür Sanat Haberler

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