Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin yeni binasını ziyaret ederek konuşma yaptı. Erdoğan, müzenin uluslararası niteliği olan bir yapı olduğunu belirtti ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, Galataport içinde kapılarını ziyaretçilere 4 Mayıs'ta açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, müzenin yeni binasını ziyaret etti. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve çok sayıda davetli eşlik etti.

BİZİM İÇİN ULUSAL MÜZE DEĞİL, ULUSLARARASI NİTELİĞİ OLAN BİR MÜZE

19 MAYIS RUHUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ

SÖZÜ EN ÇOK EDİLİP İCRAATI EN AZ YAPILAN KÜLTÜR SANAT

DÜNYA İSTANBUL'U İSTANBUL MODERN'LE ÇOK DAHA FARKLI ŞEKİLDE TANIYACAK

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR VE SANAT HAZİNESİNİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ

KÜLTÜR SANAT İNSANLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

12 BİN ESERİ YENİDEN AİT OLDUĞU TOPRAKLARA KAVUŞTURDUK

BU BİR ZİHİNSEL DEVRİMİN ÖNEMLİ ADIMIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına Oya Eczacıbaşı hediye takdim etti.