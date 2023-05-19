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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Modern'in Yeni Binasını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Modern'in Yeni Binasını Ziyaret Etti

Kültür Sanat Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern'in yeni binasını ziyaret ederek 19 Mayıs ruhunu yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

İstanbul Modern'in yeni binasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 19 Mayıs'ın ruhunu yaşatıp, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Modern Kültür Sanat Haberler

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