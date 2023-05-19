Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Modern'in Yeni Binasını Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern'in yeni binasını ziyaret ederek 19 Mayıs ruhunu yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Modern'in yeni binasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 19 Mayıs'ın ruhunu yaşatıp, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat