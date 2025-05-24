Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul gibi bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içindeyiz

'Bir Şiir Bir Hayat-Canım İstanbul ' sergisinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İstanbul gibi; tarihiyle, kültürüyle, eşsiz tabii güzellikleriyle göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içindeyiz. İstanbul , binlerce yıllık medeniyetimizin köklerini içinde barındıran muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul 'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin sakini, hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul 'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hayata geçirilen 'Bir Şiir Bir Hayat' serisinin 4'üncüsü olan 'Canım İstanbul' sergisinin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşti. Programa ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletvekilleri, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Partili belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BUGÜN BİLE KİTLELERE TESİR EDEN ÜSTAT NECİP FAZIL'I RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstadın aziz hatırasına dört elle sarılarak bu kapsamlı sergiyi hayata geçiren Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfımızın tüm mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Bu önemli etkinliğin özellikle de düzenlenmesinde; ülkemiz, kültür-sanat camiamız ile ilim, fikir ve edebiyat dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üstadın yalnızca şahsi hatırasını değil, fikri ve edebi külliyatı ile dava şuurunu da tüm ihtişamıyla bugünlere taşıyan vakfımızın her bir mensubunu tebrik ediyorum. Yarın, üstadımızın aramızdan ayrılışının 42'nci yılını idrak edeceğiz. Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen; eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren üstat Necip Fazıl'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'LA NE KADAR İFTİHAR ETSEK AZDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te ebediyete uğurladığımız ve bu kıymetli serginin ilk tohumlarını eken Mehmet Kısakürek'e de Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevla hem üstadımızın hem de mahdumlarının kabirlerini pür nur, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum. İstanbul gibi; tarihiyle, kültürüyle, eşsiz tabii güzellikleriyle göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içindeyiz. İstanbul, binlerce yıllık medeniyetimizin köklerini içinde barındıran muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin sakini, hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz. Böyle bir serginin, gerek teknik imkanları gerekse mütevazılığı bakımından son derece başarılı olduğunu burada özellikle ifade etmek istiyorum. Yapay zeka ve ses klonlama gibi pek çok dijital yeniliğin kullanıldığı sergiyle; bir yandan üstadın mısraları eşliğinde tarihi İstanbul manzaraları seyredilirken, diğer yandan maziye yakinen şahitlik edilecek. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlarımız, hem rahmetli Necip Fazıl'ın hem de merhum Mehmet Kısakürek'in hatıralarını ileri teknolojinin sunduğu imkanlarla kendi seslerinden dinleyebilecek. Üstada yöneltilen sorular, yine üstadın kendi sesiyle, o kendine has üslubuyla cevaplanacak. "Ruhunu eritip de kalıpta doldurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.ö Bu mısralarla İstanbul'u zihnimize, kalbimize nakşeden üstadın ve kıymetli oğullarının ruhu, inşallah bu sergiyle bir kez daha şad olacak diye ümit ediyorum. Bu güzel ve anlamlı etkinliğin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum" dedi.