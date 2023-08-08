Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Erkin Koray için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, 'Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum' dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yapığı paylaşımda, 'Türk müziğinin duayen ismi Erkin Koray'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhum Erkin Koray'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' sözlerine yer verdi.