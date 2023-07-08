Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Özkan Uğur'un ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ederek, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.