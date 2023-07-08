Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan sanatçı Özkan Uğur'un ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ederek ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.