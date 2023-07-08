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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Kültür Sanat Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan sanatçı Özkan Uğur'un ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ederek ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Özkan Uğur'un ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Recep Tayyip Erdoğan Özkan Uğur Kültür Sanat Haberler

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