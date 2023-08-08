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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkin Koray için başsağlığı

Kültür Sanat Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Kültür Sanat

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