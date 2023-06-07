Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının iki önemli ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümleri nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimleri Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde paylaştığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının iki önemli ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümleri nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi. - ANKARA