Cumhurbaşkanı Erdoğan: '165 müzeyi mevcut yerinde restorasyon ile yeniledik'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Modern ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin müzecilik alanındaki çalışmalarını anlattı ve İstanbul Modern'in şehre yeni değer katacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "165 müzeyi mevcut yerinde restorasyon ile yeniledik"
-"59 yeni müzeyi ilk kez ziyarete açarken 23 müzemizi yaptık"
-" Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar varana dönmesi için yoğun çaba sarf ettik"
-"Çalışmalar neticesinde 12 bin eseri ait olduğu topraklarla kavuşturduk"
-"Amacımız 2023'e daha üretken, zengin ve özgür bir iklimde girmektir"
-"Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş müzesi İstanbul Modern'in binasını sanat camiasına kazandırmaktan dolayı Eczacıbaşı ailesine teşekkür ediyorum"
-" İstanbul Modern'in şehrimize yeni değer katacağına inanıyorum. Bu bir zihinsel devrimin de önemli adımıdır"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern ziyaretinde konuştu.
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