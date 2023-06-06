Cumayeri'de el emeği göz nuru eserler sergileniyor

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye ve halk eğitim merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen kurslarda ortaya çıkan el emeği göz nuru eserler sergilenmeye başladı. Cumayeri Halk Eğitim Müdürlüğü ve Cumayeri Belediyesi Kültür Sanat Evinin ortaklaşa yürüttüğü kurslarda, kursiyerlerin çalışmaları Belediye Kültür Sanat Evi'nde sergilenmeye başlandı.