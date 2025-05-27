Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı'ndan Yıl Sonu Konseri

Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı'ndan Yıl Sonu Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Mithat Özsan Amfisi'nde yıl sonu konserinde sahne aldı. Öğrenciler çeşitli eserler sundu, misafir sanatçı Tayfun Karakelle de onlara eşlik etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, yıl sonu konserinde sahne aldı.

ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen konser, Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğretim görevlileri Levent Taşkesen ve Levent Ayan'ın katkılarıyla gerçekleşti.

Didem Eskiyörük ve Gizem Gökçe'nin şefliğindeki konserde, öğrenciler repertuarlarında yer alan çeşitli eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konserde misafir sanatçı olarak yer alan Tayfun Karakelle de öğrencilere eserleriyle eşlik etti.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Kültür Sanat
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.