Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yeni yeteneklerini arıyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü 2022-2023 dönemi için ilkokul yarı zamanlı ve ortaokul 5. sınıf tam zamanlı düzeyinde özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak.

Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ulviyye Güler, yaptığı açıklamada, sınav başvurularının 10 Haziran'da sona ereceğini belirtti.

Sınavın 20-24 Haziran'da yapılacağını bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Öğrenciler randevu sistemiyle sınava alınacak. Müzik bölümü için sınav tanıtım semineri 13-17 Haziran'da gerçekleştirilecek. Başvuru yapan ve seminere katılmak isteyen öğrenciler gruplara ayrılarak randevulu şekilde çağrılacak. Randevu listeleri en geç 10 Haziran Cuma günü 'devletkonservatuvari.cu.edu.tr' adresinde yayınlanacaktır. Bale bölümü için sınav tanıtım semineri 13, 15, 17 Haziran'da yapılacak."