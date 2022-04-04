Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 8 Nisan'da klasik müzik konseri verecek - Haberler

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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 8 Nisan'da klasik müzik konseri verecek

AA - İsmihan Özgüven - Kültür Sanat
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 8 Nisan'da klasik müzik konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, piyanist Başar Can Kıvrak'ın solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, piyanist Başar Can Kıvrak'ın solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri Naci Özgüç yönetecek.

Programın ilk yarısında Başar Can Kıvrak, Ludwig Van Beethoven'ın 3 numaralı konçertosunu izleyicinin beğenisine sunacak.

Konserin ikinci bölümünde Johannes Brahms'ın 4 numaralı senfonisi seslendirilecek.

AA / İsmihan Özgüven - Kültür Sanat

Çukurova, Konser, Nisan, Cuma, Kültür Sanat, Haberler

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