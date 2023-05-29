Çukurca'da 'Sınırsız' Resim Sergisi Açıldı

Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Derya Özdemir tarafından Çukurca ilçesinde "Sınırsız" adlı resim sergisi açıldı.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, taş evlerin bulunduğu bölgede açılan ve 18 eserin yer aldığı sergide konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, her sanat eserinin bir dünya görüşünün ürünü olduğunu belirtti.

İnsanoğlu'nun geçmişten bugüne duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde ortaya koyduğunu belirten Pakiş, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda resim düşünebilmek demektir. Bir tarihi esere baktığınızda ve o eseri resmetmeye çalıştığınızda o eserin geçirdiği evreleri, esere verilen emeği ve geçmişten günümüze geldiği tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi oluruz. İnsanoğlu var olduğu günden beri duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla aktarmaya çalışmıştır. Bugün burada tarihi ve kültürü ciddi bir geçmişe dayanan Çukurca ilçemizde böyle bir serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Özdemir de çalışmalarında, kültürel değerlerden kilim, kumaş ve nesneleri çağdaş sanat anlayışındaki hazır nesnelerle birlikte ele alıp geleneksel biçimlerden beslenen çağdaş yorumlarla yeniden sunmaya çalıştığını aktardı.

Kaymakam Hasan Kurt, kurum amirleri, üniversitenin akademik personeli ve öğrencilerin de katıldığı sergi 30 Mayıs'ta sona erecek.