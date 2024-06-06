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Çubuk'ta Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden keman konseri

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde taşımalı sistem ile eğitim verilen Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından oluşturulan keman orkestrası yıl sonu konseri verdi. Konserde öğrenciler, yurdun değişik yörelerinden seçilen eserleri seslendirdi. Konseri çeşitli yetkililer de takip etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde taşımalı sistem ile eğitim verilen Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından oluşturulan keman orkestrası yıl sonu konseri verdi.

Çubuk Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde öğrenciler, yurdun değişik yörelerinden seçilen eserleri seslendirdi.

Konserin sonunda piyanist ve orkestra şefi Mustadin Şahinbaş eşliğinde okul müdürü Selim Şahin de sahne alarak öğrencilere destek verdi.

Konseri Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da takip etti.

Okul Müdürü Selim Şahin, öğrencilerin kemanla ilk kez 2 yıl önce tanıştığını ve il genelinde konserler verdiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür eden Şahin, "Belediye Başkanımız tarafından okulumuza 24 keman alındı. Sonuç olarak güzel bir koro oluşturmuş olduk." dedi.

Demirbaş ise öğrencilerin başarılarının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Süleyman Şah Ankara Çubuk Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

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