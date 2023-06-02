Çubuk Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında el işi ve dikiş nakış kurslarında öğrendikleri eserleri sergiledi. Açılışta konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, kurslara gösterilen ilginin büyük olduğunu belirtti. Pursaklar Kaymakamı ve Çubuk Kaymakam Vekili Mehmet Yıldız ise, bu yıl 10 bin kursiyere eğitim verdiklerini açıkladı.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerler, yıl sonu sergisi açtı.

'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında el işi ve dikiş nakış kurslarında eğitim gören kursiyerlerin sergisi, Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda törenle açıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Çubuk'taki hanımların kurslara çok büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

İlçede açılan kurslarda her yıl kendini tekrar eden değil, gündeme ayak uyduran eserler ortaya çıkarıldığını dile getiren Çam, "Değişik eserleri görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Zaman zaman gittiğim kurslarda "Ya keşke ben de burada olsaydım.' dediğim olmuyor değil. Bu kurslara gelen kadınların inanılmaz mutlu bir şekilde deşarj olduğunu, sosyalleşme anlamında, muhabbet anlamında sanki bir aile ortamına girmişçesine birbiriyle kenetlendiklerini gözlemliyorum." dedi.

Pursaklar Kaymakamı ve Çubuk Kaymakam Vekili Mehmet Yıldız da, bu yıl şu ana kadar 10 bin kursiyere eğitim verdiklerini ifade ederek, "Bu, inanılmaz bir rakam." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergide özellikle ahşap oyma eserleri ve bambu çantalar ilgi gördü.

Sergi bir hafta süreyle açık kalacak.