Cubitili öğrenciden duygulandıran şiir

ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitim gören Cibutili öğrencinin okuduğu "Bayrak" şiiri için hazırlanan klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitim gören Cubiti vatandaşı Housseina Gahar Mahammad, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın kampüsü ziyareti sırasında "Bayrak" şiirini okudu. Ezberlediği şiir ile büyük beğeni toplayan Housseina Gahar Mahammad için Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından klip hazırlandı. Stüdyo ortamında "Bayrak" şiirini okuyan Housseina Gahar Mahammad için hazırlanan klip sosyal medyada paylaştı. Duygulu bir şekilde okuduğu şiir sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.