CSO 135 konserle sezonu kapattı, 200. yıl için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 135 etkinlikle 2024–2025 sezonunu kapatmaya hazırlanırken, kuruluşunun 200. yılını coşkuyla kutlayacağı konser programına son halini verecek.

Türkiye'nin en büyük sanat kurumlarından CSO, 30 Mayıs akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da vereceği konserle sezonu kapatacak.

CSO Müdürü Sibel Ayhan Bayer, sezona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu dolu seyircilerle etkileşim içinde oldukları bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Orkestranın etkinlik sayısını her yıl artırdığını belirten Bayer, "Bu sezon birbirinden özel 135 etkinliğe ulaştık. Farklı programlarla, anma ve kutlama haftalarına özel konserler verdik. Bayramları, özel günlerimizi seyircimizle birlikte olduk. Eğitim konserleriyle çocuklara ulaştık, genç kuşak solistleri izleyicilerimizi buluşturduk. 135 konser aktif ve efektif bir sezon oldu." dedi.

Bayer, yaz boyunca da çalışmalara devam edeceklerini anlatarak, "Sezon kapanışı sadece Ankara'daki periyodik konserlerin bitişi anlamına geliyor. Haziranda unvan sınavlarımız, yaz boyunca ise Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde Türkiye'nin dört bir yanında sahne alacağız. Bizi Türkiye'nin pek çok yerinde dinleyicilerimiz görmüş olacak." ifadelerini kullandı.

"CSO'dan doğmuş sanat kurumlarıyla büyük bir aileyi yeniden sahneye taşıyacağız"

Yeni sezonun yurt içi ve yurt dışında kültür sanat camiası tarafından heyecanla beklendiğini ve 2025-2026 sezonunun CSO için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Bayer, orkestranın kuruluşunun 200. yılı etkinliklerine ilişkin de bilgi verdi. Bayer, sözlerine şöyle devam etti:

"2026, orkestramızın 200. yılı. Aralıksız konser sezonu programlarıyla 200 yılı dolduran bir orkestra. Bu tarihsel vurguları 200. yıl kapsamındaki konserlerimizde seyircilerimiz görecekler. CSO, ülkemizin sanat alanındaki amiral gemisi gibi. Ülkenin tüm sanat kurumları CSO'dan doğmuş kurumlar. İşbirliği konserleriyle, bu büyük ailemizi CSO'nun bugüne kadar ülkemize yapmış olduğu büyük değerleri vurgulayacak, multi-kültürel bir program hedefledik.

2025-2026 konser sezonu bu temayla başlayacak ve 2 yıl süresince yayılan uzun bir konser maratonu. Daha çok kitlenin katıldığı, çoksesli, çok kültürlü, farklı orkestraların ve koroların katılımıyla zenginleşen bir program hazırlıyoruz. CSO'dan doğmuş sanat kurumlarıyla büyük bir aileyi yeniden sahneye taşıyacağız."

-"Seçtiğimiz eserlerin yüksek standartta olması gerekiyor"

CSO Şefi ve Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman, sezonun final konserinde konuk olacak Fransız kökenli Sirba Orkestrası'nın seyirciyle buluşacağını, Balkan ve Rus melodilerinin yer aldığı renkli, neşeli bir kapanış konseri yapacaklarını söyledi.

Deliorman, sezon boyunca farklı müzik türlerine yer verdiklerini ama bu çeşitliliği kaliteyle taçlandırdıklarını belirtti.

CSO'nun klasik ve kemikleşmiş bir repertuvara sahip olduğunu, bunun yanında farklı müzik türlerine temas etmeyi önemsediklerini vurgulayan Deliorman, şunları kaydetti:

"Yaptığımız müziğin niteliğini ve kalitesini çok yüksek bir standartta dinleyiciye ulaştırmamız gerekiyor. Eğer CSO, lokomotif ve lider bir sanat kurumuysa farklı müzik türleriyle yaptığı etkileşimleri çok yüksek nitelikte gerçekleştirmek durumunda. Sirba Orkestrası, bugün Fransa'nın en iyi orkestralarında çalan müzisyenlerden oluşuyor. CSO'nun uluslararası bir temsil gücü var. Edirne'de veya Paris'te, dünyanın her bir konser salonunda seçtiğimiz eserlerin yüksek standartta olması gerekiyor. Biz bunu yıllardır yapıyoruz."

200. yıl sezonu hafızalara kazınacak

Yeni sezona dair de ipuçları veren Deliorman, repertuvarın tamamlandığını ve pek çok sürprizle dolu bir sezonun müjdeleyicisi olduğunu söyledi.

Deliorman, CSO'nun kültür tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bundan 200 yıl önce kurulmasının, İstanbul'dan Ankara'ya gelmesi ve Ankara'da başlayan sürecin tüm Türkiye'ye yayılmasının herkes için çok kıymetli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Şef Deliorman, şunları kaydetti:

"CSO, rekor kıran bir sezona imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, bu bina, yeni kadrolarımızla, bizlere tanıdığı imkanlar ve destekleriyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 200. yılda konser rekorumuzu, yepyeni eser siparişleri, dünya prömiyerleri, önemli uluslararası sanatçılarla işbirlikleri, insanların hafızalarında kalan konserlerle taçlandıracağız. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türkiye'deki müzik tarihinin başlangıç noktası, müzik eğitiminin başlangıç noktası. Bu isme yakışır bir sezon hazırlayacağız."

Deliorman, Mariinsky'nin daimi konuk şefi olarak yeni sezonda çalışacak

Cemi'i Can Deliorman, Rusya Mariinsky Orkestrası'nı CSO şef unvanıyla hem ülkeyi hem orkestrayı temsilen konserler yönettiğini dile getirdi.

Geçen sezondan itibaren 15'den fazla konseri yönettiğini aktaran Deliorman, "Gelecek dönemde de öncelikle CSO'nun konserleri, buradaki projeler ve kalan zamanda da planladığımız orada da bir çok proje var. Hem ülkemiz için kıymetli hem de benim için motivasyon kaynağı. Dünyanın en önemli sahnelerinden birinde sahneye Mariinsky Orkestrası'nın daimi konuk şefi olarak sahneye bu kadar sık çıkıyor olmak kıymetli. Türk repertuvarı oraya taşımamla birlikte kültürel etkileşim de artıyor elbette."

Konserlerde dinleyicilerin bazen eser bölümlerinin arasında alkışlamalarına ilişkin de görüşünü belirten Deliorman, "Müzik sadece ses bütünden oluşmuyor. Müziği güzel kılan, sesleri duyulur hale getiren şey sessizlik anları ve ben buna 'kutsal sessizlik anları' diyorum. Bir mabed sessizliğinin içinde kalan bir tınının lezzetine nail olduğunuzu, lezzeti tattığınızı düşünün. Seyirci alkışlamaması gerektiği yerde alkışlayarak, bazen bu güzellikten kendini mahrum ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Deliorman, konsere gelmeden önce seyircilerin eser kitapçığını ve bölümleri dikkatli okumaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.