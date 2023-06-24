CRR Senfoni Orkestrası Sezonu Beethoven'ın 9 Numaralı Senfonisiyle Kapattı

Cemal Reşit Rey (CRR) konser salonu, Senfoni Orkestrası'yla sezon kapanış konserini gerçekleştirildi. Konserde senfonik yazının dev yapıtlarından insan sevgisini, birlik ve kardeşlik duygusunu vurgulayan Ludwig Van Beethoven'ın 9 numaralı koral senfonisi seslendirildi. Gecede F. von Schiller'in dizeleri, kadim İstanbul'un farklı etnik gruplarından oluşan 115 kişilik koro eşliğinde seslendirildi. Murat Cem Orhan yönetiminde CRR Senfoni Orkestrası'nın verdiği kapanış konserinde; ulusal ve uluslararası solistler ile Volkan Akkoç yönetimindeki CRR Korosu, Vartanants Korosu, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, İstanbul Avrupa Korosu, Beşiktaş Çocuk ve Genç Korosu seyircilerle buluştu. Kapanış konseri öncesi, 'Girişte Solda' etkinlikleri kapsamında müzikolog Ersin Antep'in moderatörlüğünde düzenlenen 'Beethoven ve İnsanlık' başlıklı söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu.