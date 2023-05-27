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Coşkun Sabah Düzce'de konser verdi

Coşkun Sabah Düzce'de konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Şarkıcı Coşkun Sabah, Düzce Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Anıtpark Meydanı'nda konser veren Sabah, uduyla sevilen şarkılarını seslendirdi. İlgi gören konserde dinleyiciler Sabah'ın söylediği şarkılara eşlik etti. Konserin ardından Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından Sabah'a teşekkür plaketi sunuldu.

Şarkıcı Coşkun Sabah, Düzce Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Anıtpark Meydanı'nda konser veren Sabah, uduyla sevilen şarkılarını seslendirdi.

İlgi gören konserde dinleyiciler Sabah'ın söylediği şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından Sabah'a teşekkür plaketi sunuldu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat

Düzce Belediyesi Coşkun Sabah Faruk Özlü Kültür Sanat Haberler

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