Coşkun Aral'a Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde 'Emek Ödülü'

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında 'Belgesel Sinema Emek Ödülü' foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral'a verilecek.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Belgesel Sinema Emek Ödülü" foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral'a verilecek.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 8-10 Haziran'da düzenlenecek etkinlik kapsamında "Ulusal Belgesel Film", "Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film" ve "Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film" kategorilerinde 1478 eser arasından 21 eserin finalde yarışacağı belirtildi.

Finalde dereceye girecek filmlerin yönetmenlerine ödüllerin festivalde düzenlenecek törenle verileceği aktarılan açıklamada, "24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde 'Belgesel Sinema Emek Ödülü', yönetmen, yapımcı, foto muhabiri ve gazeteci Coşkun Aral'a verilecek." ifadesine yer verildi.