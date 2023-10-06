Çorum'un Bayat ilçesinde Tarihi Eser Operasyonu

Çorum'un Bayat ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bayat ilçesinde şüpheli bir şahsın tarihi niteliği olan eserleri satmaya çalıştığı yönünde bilgi alındı. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın ev ve aracında yapılan aramalarda 60 adet Geç Roma dönemine ait sikke ile yüzük, 1 adet dedektör ve 2 adet define aramasında kullanılan metal çubuk ele geçirildi.

Tarihi eserlere el koyan jandarma ekiplerinin şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattığı öğrenildi. - ÇORUM