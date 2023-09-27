Çorum'un Alaca ilçesindeki Hüseyin Gazi Külliyesi restore ediliyor

Tarihi Hüseyin Gazi Külliyesi ayağa kaldırılıyor

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan ve Selçuklu dönemine tarihlenen Hüseyin Gazi Külliyesi restorasyonla ayağa kaldırılıyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Külliyesi restore ediliyor. Türbe, aşevi, misafirhane, çeşme ve havuzdan oluşan Hüseyin Gazi Külliyesi'nin kitabesi olmadığı için yapım tarihi belli değil ancak mimari özellikleri göz önüne alınarak 13. yüzyıla tarihleniyor. Geçen yıl Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihalenin ardından Hüseyin Gazi Külliyesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde ilk olarak külliyeye sonradan eklenen yapılar kaldırıldı. Medresenin ana siluetinin ortaya çıkmasının ardından külliye içerinde temizlik çalışması başladı. Yüzey temizliği çalışmalarında yapı izlerine ulaşılmasıyla ana medrese planının şu anki mevcut plandan daha farklı olabileceği düşüncesinin ortaya çıkmasıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri külliyeye gelerek yerinde inceledi.

Yapılan incelemeler sonunda restorasyon projesinin kurul tarafından yeniden revize edilmesi kararı alınırken, çalışmalar da geçici olarak durduruldu.

Hüseyin Gazi Külliyesi'nde bundan sonra yapılacak olan restorasyon çalışmalarının nasıl olacağına dair Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu karar verecek. Restorasyon çalışmalarında ayrıca külliye dışında bulunan mescit ve misafirhane bölümlerinin üst yenileme çalışmaları yapıldı. Mescidin içerisinde bulunan kalem işleri ile ilgili de neler yapılacağı noktasında koruma kurulu tekrar toplanacak. Türbenin içerisinde bulunan kalem işleri ile ilgili de meydana gelen deformelerden dolayı kurul ayrıca çalışma yapıyor. Kalem işleri ile ilgili yapılacak çalışmalarda gelecek günlerde netlik kazanacak.

Vali Dağlı'dan tarihi külliyede inceleme

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hüseyin Gazi Külliyesi'ni ziyaret etti. Vali Dağlı, külliyedeki çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç'tan bilgi aldı. Külliyedeki incelemelerin ardından Vali Dağlı, açıklama yaptı.

Vali Zülkif Dağlı, Hüseyin Gazi Külliyesi'nde restorasyon çalışmaları devam ederken yeni yapılara rastlandığını açıkladı. Yeni yapı izlerine ulaşılmasıyla birlikte Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca restorasyon projesi üzerinde yeni bir çalışma yapıldığını anlatan Dağlı, "Kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanmasıyla restorasyon çalışmalarına kaldığı yerden devam edilecek. Burası kadim bir yer. Çorum'da ve Alaca'da yaşayan halkımız için önemli bir yer. Burayı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaremiz ortaklığında Röleve Anıtlar Kuruluyla birlikte güzel bir çalışma sergileniyor. Biz de bu çalışmaların takibini yapıyoruz. En kısa sürede çalışmaları bitirerek halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.