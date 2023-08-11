Çorum İskilip'teki Redif Kışlası 29 Ekim'de açılacak

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip ilçesinde bulunan tarihi Redif Kışlası'nın restorasyonunun tamamlandığını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılacağını açıkladı. Kışla, 720 metrekarelik alanda inşa edilmiş olup, Balkan, Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda kullanılmıştır. Restorasyon sonrası kışla, konferans salonu ve okul binası olarak hizmet verecektir.