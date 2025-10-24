Haberler

Çorum'da 'Ucube' Sanat Galerisi İçin Yıkım Kararı Çıktı

Güncelleme:
ÇORUM'da 12 yıl önce yıkılan Kültür Sitesi'nin yerine yapılan ve vatandaşların 'ucube' olarak adlandırdığı demir kubbeli sanat galerisi için yıkım kararı çıktı. Belediye alana park yapılacağını duyurdu.

Kentte 2013 yılında dönemin Belediye Başkanı Muzaffer Külcü tarafından park yapılacağı gerekçesiyle yıkılan Çorum Kültür Sitesi'nin yerine inşa edilen ve halk arasında 'ucube' olarak adlandırılan demir kubbeli yapının yıkılmasına karar verildi. Çorum Valiliği'ne ait olan ve düğün salonu, restoran, sergi salonu ve birçok iş yerinin bulunduğu eski Kültür Sitesi binasının yerine, 6 bin metrekare alanda yapılan demir kubbeli sanat galerisi için belediye yıkım kararı verdi.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun talebi ve şehrin estetik vizyonu doğrultusunda Gazi Caddesi üzerindeki Çorum Park'ta yer alan demir yığının kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Proje tamamlandığında park alanı daha ferah, daha işlevsel ve estetik bir yapıya kavuşacak" denildi.

Açıklamaya göre; şehrin kalbinde uzun süredir tartışma konusu olan yapının kaldırılmasıyla park alanının hem daha ferah hem de işlevsel bir hale gelmesi hedefleniyor. Proje kapsamında parkın genel dokusu korunup kapsamlı bir yenileme gerçekleştirilecek. İlk olarak çelik konstrüksiyon tamamen sökülecek. Söküm işlemlerinin ardından parkın çevresi, Gazi Caddesi ve Bedesten ile bütünleşen görünüme sahip olacak. Parktaki yapıların çatı sistemleri yenilenecek, dış cephelerdeki parapet (perde) duvarlar kaldırılıp, yapıların mimari hatları ön plana çıkarılacak. Sanat galerisi üzerinden geçen havuzun yalnızca binaların ön kısmında kalan bölümü kapatılarak küçük bir meydan oluşturulacak, mevcut havuz yapısının diğer bölümleri ise korunacak. Binaların etrafındaki su yalıtımları ve zemin kaplamaları baştan sona yenilenecek. Zemin katta yer alan yapıların iç mekanlarında ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile zemin kaplamaları yenilenecek; iç mekanların tamamında onarım ve bakım çalışmaları yapılacak.

Çorum Belediyesi, projeyi kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı anlayışıyla yürütecek. Bu kapsamda, demir yığının kaldırılmasının ardından mevcut yapıların iyileştirilmesi yoluna gidilecek, alanın mevcut hali korunup kısmi bir peyzaj düzenlemesi yapılacak. Çalışmalar sırasında mevcut ağaçlar ve yeşil doku tamamen korunacak. Parkın doğal yapısına zarar verilmeden, mevcut bitki örtüsünün güçlendirilmesi sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat



