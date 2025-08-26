Çorum'da Tarihi Mezar Taşı Bulundu

ÇORUM'un Alaca ilçesinde yapılan kanal kazısı çalışması sırasında tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen, üzerinde haç motifleri yer alan mezar taşı bulundu.

Akören köyünde dün akşam saatlerinde İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçeyle kanal kazısı yapıldığı sırada toprağın 1,5 metre altında, üzerinde haç motifleri ve yazların bulunduğu mezar taşı bulundu. Taşı bulan kepçe operatörü, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve Çorum Müzesi yetkilileri sevk edildi. İnceleme sonrası tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen taş, müze görevlilerince koruma altına alındı.