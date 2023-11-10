Çorum'da Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anma programı düzenlendi

Çorum'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü nedeniyle yapılan anma programında, törene katılan Satı Tunç (65) adlı kadın, saygı duruşunun ardından kendi yazdığı 'Bu güzel yurdum seni nasıl unutsun' şiirini okudu.

ÇORUM'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü nedeniyle yapılan anma programında, törene katılan Satı Tunç (65) adlı kadın, saygı duruşunun ardından kendi yazdığı 'Bu güzel yurdum seni nasıl unutsun' şiirini okudu.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi. Sürücüler araçlarından inerek, saygı duruşunda bulundu.

KENDİ YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU

Anıttaki saygı duruşunun ardından törene katılan vatandaşlardan Satı Tunç, 2 yıl önce kendisinin yazdığı 'Bu güzel yurdum seni nasıl unutsun' adlı şiiri okudu.

Şiirin sözleri şöyle:

'Yurdumuz üzerinde en büyük umutsun/ Bu güzel yurdum seni nasıl unutsun/ Büyük küçük herkes Anıtkabir'e koşarken/ Küçük satı kalemi alıp coşarken/ Güzel yurdum Cumhuriyet'i yaşarken/ Türkiye Cumhuriyet Bayramı süsümüzdür bizim.' (DHA)