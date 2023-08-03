Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi'nde "Minik Şefler Mutfakta" etkinliği düzenlendi. Anneleriyle birlikte mutfağa giren çocuklar hünerlerini sergiledi.

Çorum Belediyesi 7'den 70'e her kesime hitap eden sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdürüyor. Kültür Merkezleri'nde dolu dolu bir yaz dönemi geçiren Çorum Belediyesi, çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Buhara Kadın Kültür Merkezi'nde bu kez 4-8 yaş arası çocuklar için "Minik Şefler Mutfakta" etkinliği düzenlendi. Annelerin de katıldığı etkinlikte minik şefler pizza yapmasını öğrendi.

Minik şefler önce hamurunu açtı, sonra üzerine pizza malzemelerini koyarak fırına verdi. Şef Aylin Memik ile birlikte kendi pizzalarını yapan minikler, etkinliğin sonunda bu pizzaları afiyetle yedi.

'Minik Şefler Mutfakta' etkinliği önümüzdeki günlerde de devam edecek. Çocuklar bir sonraki etkinliklerde cupcake ve kurabiye yapacak. - ÇORUM