Haberler

Çorlu'da Şalvar Gecesi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Çorlu'da Şalvar Gecesi Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu ilçesinde düzenlenen şalvar gecesi etkinliği, Trakya'nın kültürel miraslarını yaşatırken, mahallede birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Çuval yarışı ve sandalye kapma gibi etkinliklerle 2 bin kişiye hitap eden gece, eğlenceli anlara sahne oldu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Belediyesi iş birliğinde dönüşümün başlatıldığı Kore Mahallesi'nde, şalvar gecesi etkinliği düzenlendi. Trakya'nın kültürel miraslarından şalvar gecesi, mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

Çorlu Belediyesi tarafından Hıdırağa Mahallesi Muhtarlığı ile iş birliğinde, Trakya'nın kültürel miraslarından şalvar gecesi düzenlendi. İsmi sıklıkla asayiş ve narkotik olaylarıyla anılan, kamuoyunda Kore Mahallesi olarak bilinen mahallede dönüşümün ardından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken; çuval yarışı, sandalye ve şalvar kapma gibi yarışmalar düzenlendi.

'BİRLİK VE BERABERLİK DUYGULARIMIZI PEKİŞTİRDİK'

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Hıdırağa Mahallemizde, Trakya'mızın köklü geleneklerinden biri olan şalvar gecesini büyük bir coşkuyla kutladık. Renkli görüntülere sahne olan bu güzel gecede, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı bir kez daha pekiştirdik. Değerli hemşerilerimle bir arada olmak, her zaman olduğu gibi büyük mutluluk verdi. Bu kıymetli geleneklerimizi yaşatan tüm Hıdırağa Mahallesi sakinlerine başta mahalle muhtarımız Fatma Bucak olmak üzere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'2 BİN KİŞİYE HİTAP EDEN BİR EĞLENCE OLDU'

Hıdırağa Mahallesi Muhtarı Fatma Bucak ise "Bu gece Hıdırağa Mahallemizde şalvar gecemizi gerçekleştirdik. Tüm Çorlu halkının katkılarıyla çok güzel bir gece oldu. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarı kurt ve ekibine, başkan yardımcılarına çok teşekkür ederim. İnşallah her sene bunu geleneksel hale getirip, daha güzel şalvar geceleri yapacağız. Bu gece yaptığımız etkinliklerde çuval yarışmalarımız, sandalye kapma yarışmalarımızla birlikte çok neşeli, çok eğlenceli, yaklaşık 2 bin kişiye hitap eden bir eğlence oldu" dedi.

Diğer yandan gecede en çok 12 yaşındaki davulcu, ilgi gördü. Çaldığı ritimlerle Roman havası oynayan vatandaşları coşturan davulcu, izleyenlerden büyük alkış aldı. Renkli görüntülere sahne olan şalvar gecesi, gece yarısına kadar devam etti. Etkinlik, gecenin sonunda çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Feyza Altun 'Gözaltı listesinde yokum' dediği anda alındı

"Gözaltı listesinde yokum" dedi, polis kapısını çaldı
Gurbetçilere kötü haber! Cezayı ödemeyen ülkeden çıkamayacak

Gurbetçilere kötü haber! Bu sıraya girmeden ülkeden çıkış yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili vekilden 'Yozgatlıyım' diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusu

Yozgatlı İsrail askerine suç duyurusu
16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada

16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.