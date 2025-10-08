Çorlu'da Şalvar Gecesi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Belediyesi iş birliğinde dönüşümün başlatıldığı Kore Mahallesi'nde, şalvar gecesi etkinliği düzenlendi. Trakya'nın kültürel miraslarından şalvar gecesi, mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

Çorlu Belediyesi tarafından Hıdırağa Mahallesi Muhtarlığı ile iş birliğinde, Trakya'nın kültürel miraslarından şalvar gecesi düzenlendi. İsmi sıklıkla asayiş ve narkotik olaylarıyla anılan, kamuoyunda Kore Mahallesi olarak bilinen mahallede dönüşümün ardından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken; çuval yarışı, sandalye ve şalvar kapma gibi yarışmalar düzenlendi.

'BİRLİK VE BERABERLİK DUYGULARIMIZI PEKİŞTİRDİK'

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Hıdırağa Mahallemizde, Trakya'mızın köklü geleneklerinden biri olan şalvar gecesini büyük bir coşkuyla kutladık. Renkli görüntülere sahne olan bu güzel gecede, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı bir kez daha pekiştirdik. Değerli hemşerilerimle bir arada olmak, her zaman olduğu gibi büyük mutluluk verdi. Bu kıymetli geleneklerimizi yaşatan tüm Hıdırağa Mahallesi sakinlerine başta mahalle muhtarımız Fatma Bucak olmak üzere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'2 BİN KİŞİYE HİTAP EDEN BİR EĞLENCE OLDU'

Hıdırağa Mahallesi Muhtarı Fatma Bucak ise "Bu gece Hıdırağa Mahallemizde şalvar gecemizi gerçekleştirdik. Tüm Çorlu halkının katkılarıyla çok güzel bir gece oldu. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarı kurt ve ekibine, başkan yardımcılarına çok teşekkür ederim. İnşallah her sene bunu geleneksel hale getirip, daha güzel şalvar geceleri yapacağız. Bu gece yaptığımız etkinliklerde çuval yarışmalarımız, sandalye kapma yarışmalarımızla birlikte çok neşeli, çok eğlenceli, yaklaşık 2 bin kişiye hitap eden bir eğlence oldu" dedi.

Diğer yandan gecede en çok 12 yaşındaki davulcu, ilgi gördü. Çaldığı ritimlerle Roman havası oynayan vatandaşları coşturan davulcu, izleyenlerden büyük alkış aldı. Renkli görüntülere sahne olan şalvar gecesi, gece yarısına kadar devam etti. Etkinlik, gecenin sonunda çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.