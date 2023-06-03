Çorlu Belediyesi Tiyatro Festivali Başladı

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro festivali, Serkan Akarslan (Sipsi) ve ekibinin 'Dile Benden Ne Dilersen' oyunu ile başladı. Festival, yerel tiyatroların gelişmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali başladı.

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce kentin farklı noktalarında bu yıl ilki gerçekleştirilen festival Serkan Akarslan (Sipsi) ve ekibi tarafından "Dile Benden Ne Dilersen" oyunu ile başladı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu yıl ilk defa düzenlenen festivalin kültür sanat açısından önemine değindi.

Çorlu Belediyesi olarak yerel tiyatroların gelişmesini desteklediklerini ifade eden Sarıkurt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kültür ve sanat toplumu bir arada tutan, değerlerimizi ve kimliğimizi şekillendiren unsurlardan biridir. Sanat, bizi anlamaya ve anlatmaya yönlendirir. Bize farklı bakış açıları sunar ve dünyayı daha derin bir şekilde anlama imkanı verir. Tiyatro da bu sanat dallarının en güçlülerinden biridir. Sanatı yaşatmak için önce yerel, yerel sanatçılara odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. İşte bu yüzden Çorlu Tiyatro Festivalimiz, yerel tiyatrolarımıza büyük destek sağlamaktadır. Yerel tiyatrolarımız, şehrimizin kültürel kimliğinin ve mirasının canlı tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yaratıcılıkları, emekleri ve tutkularıyla sahnede kendilerini ifade eden sanatçılarımız, tiyatro sanatının gücünü bizlere göstermektedir. Bu yüzden, Çorlu Belediyesi olarak yerel tiyatrolarımızın gelişimine ve desteklenmesine büyük önem veriyoruz."

Çeşitli tiyatro oyunlarının sahne aldığı festival yarın sona erecek.