Contemporary İstanbul Sanat Fuarı Tersane Istanbul'da Başlıyor

Contemporary İstanbul, yeni programıyla Akbank ana partnerliğinde, 26-27 Eylül'de ön izleme, 28 Eylül-1 Ekim'de genel ziyaret günlerinde Tersane Istanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, etkinliğin 18. edisyonu, 22 farklı ülkeden gelen 67 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapacak.

Yeni katılan ve İstanbul'a ilk kez gelen 21 çağdaş sanat galerisi Contemporary Istanbul katılımcıları arasında olacak.

Fuara ilk kez katılacak sanat galerileri arasında 4710 Gallery, Arma Gallery, Aspan Gallery, BFM Art Center, Bogena Galerie, Callirrhoë, FURIOSA, IBI ART Gallery, INLOCO Gallery, IN THE GALLERY, Kalashnikovv Gallery, Karpuchina Gallery, Lazy Mike Gallery, Maze Art Group, Omelchenko Gallery, Rıdvan Kuday Gallery, Sconci Gallery, SGR Galeria, SISTEMA GALLERY, The Why Not Gallery, Yvonne Hohner Contemporary yer alıyor.

Sanatseverler, tarihi atmosferde sanat, gastronomi ve müzikle buluşacak.

Şehrin önde gelen yeme içme mekanları olan Akali, Cup of Joy, Espresso Perfetto, Momo Bebeköy, Nappo, Petra, Saff ve Sail Loft ile günün sonunda DJ performanslarıyla birleşerek etkinliği sadece bir sanat fuarı algısından çıkarıp şehrin dinamizmini, kültürel çeşitliliğini ve yaratıcı enerjisini kutlayacak.

Fuar kapsamında gerçekleşecek CIF Dialogues by İGA ART konuşma programı 27 -29 Eylül'de düzenlenecek.

Üç gün sürecek olan konuşma panellerinde, Marc Oliver Wahler moderatörlüğünde gerçekleşecek Art in Public Spaces, Art in Residency ve Simone Klein moderetörlüğünde ise; CI Photo Focus panelleri dikkat çekici içeriklerle izleyicilere sunulacak.

Contemporary İstanbul biletleri eylül ayında "www.contemporaryistanbul.com" adresinden alınabilecek.