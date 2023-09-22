Contemporary Istanbul'da LG OLED ART Deneyim Alanı Açılıyor

Contemporary Istanbul'da, LG OLED ART deneyim alanında Arjantinli sanatçı Cecilia Bengolea'nın seçili video eserlerinin yer aldığı "Animations In Water" sergisi dünyanın ilk kablosuz OLED TV'si LG SIGNATURE OLED M ve son teknoloji LG OLED ekranları aracılığıyla sergilenecek.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Contemporary Istanbul, LG OLED partnerliğinde, Tersane İstanbul'da kapılarını açıyor.

27 Eylül-1 Ekim 2023'te gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul'da 22 farklı ülkeden 67 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumu yer alacak.

Contemporary Istanbul'un 18. edisyonunda, yeni katılan ve İstanbul'a ilk kez gelen 21 çağdaş sanat galerisi olacak. 18. Contemporary Istanbul'un partneri LG, OLED ART projesi kapsamında, Arjantinli sanatçı Cecilia Bengolea'nın seçili video eserlerinin gösterileceği özel bir seçki sunacak.

LG OLED ART x Cecilia Bengolea iş birliği

Buenos Aires'te dünyaya gelen Cecilia Bengolea, performans, video ve heykel gibi farklı yeni medya çalışmaları yapıyor. Dansı radikal empati ve duygusal alışveriş için bir araç ve ortam olarak kullanan Bengolea, doğada ve ilişkilerde bulunan sembolik enerjilerle aşılanan kompozisyonları, hem bireysel hem de kolektif olarak bedenin bir araç olduğu fikri etrafında şekillendiriyor ve hareketi, dansı ve performansı animasyonlu heykel olarak gördüğü geniş bir sanat anlayışı geliştiriyor.

Performans ve video enstalasyonları, Guggenheim Museum, Bilbao (2021 ve 2022) ve Tate Modern, London (2015) gibi önemli müzelerde sergilenen sanatçının özel seçkisinden oluşan "Animations In Water" sergisi Contemporary Istanbul'da LG OLED ART deneyim alanında sanatseverlerle buluşacak. Yeni nesil sanat ve tasarım platformu Mercado yaratıcı kurgusuyla hayat bulan seçki, sanatçının suyun ve hareketin akışından ilham alan video çalışmalarını bir araya getiriyor.

LG OLED Sanata İlham Veriyor

LG'nin sanat ve teknolojinin gücüyle hayatı daha iyi hale getirme misyonunun bir parçası olan LG OLED ART projesi 2021 yılından beri geleneksel medyanın sınırlarını aşarak sanata ve sanatçılara yeni olasılıklar sağlıyor ve OLED ekranlarına dayalı farklı işbirlikleriyle oluşturulan işlerin yeni bir kültürel akım oluşturmasını hedefliyor.

LG OLED, benzersiz kendinden aydınlatmalı görüntü kalitesi ve güçlü görüntü işleme teknolojileriyle sanatçıların eserlerinin sunumunda izleme deneyimini yükseltiyor. Sanatçıların tam da zihninden geçen tasarıların ekranlara yansımasını sağlıyor.

Dünyanın ilk kablosuz OLED TV'si, LG SIGNATURE OLED M, Contemporary Istanbul'da

18.Contemporary Istanbul kapsamında, LG OLED ART alanında sergilenecek LG SIGNATURE OLED M, dünyanın ilk kablosuz 97 inç OLED TV'si olma özelliği taşıyor. LG SIGNATURE OLED M, harici cihazları bağlamak için tüm giriş bağlantı noktalarının arkada veya yanlarda bulunduğu geleneksel TV'lerin aksine, video ve ses sinyallerini kablosuz olarak LG'nin 97 inçlik sinematik ekranına gönderen ayrı bir Zero Connect kutusuyla birlikte geliyor.

TV'den uzağa yerleştirilebilen Zero Connect kutusu daha temiz, dikkati dağıtmayan bir izleme ortamı oluşturmaya yardımcı oluyor ve kullanıcılara alanlarını düzenleme konusunda daha fazla özgürlük kazandırıyor. Kutu, kablo/uydu set üstü kutuları ve oyun konsolları gibi yaygın olarak kullanılan HDMI aygıtlarını bağlamak için birden çok bağlantı noktasına sahip ve ayrıca daha zengin, daha güçlü ses ve ek kablosuz rahatlık için uyumlu soundbar ses sistemlerine kablosuz olarak bağlanabiliyor.

LG'nin bu kablosuz çözümü, TV'nin kendinden aydınlatmalı OLED ekranına, yüksek kaliteli video ve ses aktarımı sağlamak için en son teknolojilerden yararlanarak, 4K 120Hz kalitesinde içeriklerde kesinti veya kalite düşüşü olmadan üstün görüntü ve ses deneyimi ile kullanıcıların keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.