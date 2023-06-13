Çöl Kütüphaneleri belgeselinin çekimleri tamamlandı

Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın üstlendiği 'Çöl Kütüphaneleri' belgeselinin 'Son Muhafızlar' bölümünün çekimleri tamamlandı. Belgesel, Moritanya'da UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen tarihi Şinkıt kasabası ve bölgenin kütüphanelerle kurduğu bağı anlatıyor. Toplam 15 kişilik ekiple gerçekleştirilen belgeselde, çölün ortasında nesiller boyu korunan binlerce yıllık el yazması eserlerin ve bu kitapların muhafaza edildiği antik kütüphanelerin hikayesi işleniyor. Belgeselde ayrıca kütüphanelerin muhafızlığını yapan Abdullah Habott ile Seif İslam'ın hayatlarına ışık tutuluyor.

Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın üstlendiği "Çöl Kütüphaneleri" belgeselinin "Son Muhafızlar" bölümünün çekimleri tamamlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Moritanya'da UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen tarihi Şinkıt (Chinguetti) kasabası ve bölgenin kütüphanelerle kurduğu bağı anlatan belgeselin çekimleri 10 gün sürdü.

Senaryosunu Güven Adıgüzel'in kaleme aldığı belgeselin görüntü yönetmenliğini Çamran Azizoğlu yaptı.

Toplam 15 kişilik ekiple gerçekleştirilen belgeselde, çölün ortasında nesiller boyu korunan binlerce yıllık el yazması eserlerin ve bu kitapların muhafaza edildiği antik kütüphanelerin hikayesini işliyor.

Belgeselde ayrıca kütüphanelerin muhafızlığını yapan Abdullah Habott ile Seif İslam'ın hayatlarına ışık tutuluyor.

Kitap muhafızlığı asırlardır devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen senarist ve ortak yapımcı Güven Adıgüzel, belgeselin İslam kültür tarihinin önemli miraslarını yeniden gün yüzüne çıkartacağını belirterek, "Moritanya'da çok özel bir başlangıç yaptık. Ender eserler ve bu kitapların koruyucularının hayatlarına ortak olduk. Bu belgeselden sonra yine Afrika ülkeleri Mali, Nijer, Burkina Faso ve Fas'ta bulunan benzer kültür miraslarının peşine düşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, tarihi Şinkıt kasabası ile kasabanın kütüphanelerle kurduğu bağı anlatmaya çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şinkıt uzun yıllar boyunca Mekke'ye giden yolun ana karargahlarından biri olarak hac kafileleri ve ticaret kervanlarının uğrak noktasıymış. Bu da özel kitap odaları ve çöl kütüphanelerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamış. Eserler arasında din, astronomi, kimya, matematik, felsefe ve hukuk alanlarında seçkin yazma eserlerle karşılaştık. Kuşaktan kuşağa devam eden kitap muhafızlığı ve kütüphanecilik geleneği, bugün kalan son dört aile kütüphanesiyle devam etse de, aslında aktif olarak yalnızca ikisi açık. Sahra Çölü'nün kumlarına, sıcak kuru havaya ve zamana karşı direniyorlar. Bu fedakarca tavrın görsele dökülmesi gerekiyordu ve ekibimizle birlikte güzel bir çekim süreci gerçekleştirdik."