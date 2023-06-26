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Çoklu Enstrüman Sanatçısı Ash, İstanbullu Müzikseverlerle Buluştu

Çoklu Enstrüman Sanatçısı Ash, İstanbullu Müzikseverlerle Buluştu

Kültür Sanat Haberleri

Ash, Merter'deki Espressolab Roastery'deki konserde, performansıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı. Ücretsiz gerçekleştirilen konserde genç müzisyen, farklı müzik aletlerini birlikte çalarak yaptığı besteleri seslendirdi.

Sanatçı Ash, İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

Çoklu enstrüman sanatçısı Ash, Merter'deki Espressolab Roastery'deki konserde, performansıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Ücretsiz gerçekleştirilen ve öncesinde duyurusu yapılmayan konserde genç müzisyen, piyano, gitar, saksafon, davul/ped, elektronik klavye gibi farklı müzik aletlerini birlikte çalarak yaptığı besteleri seslendirdi.

Espressolab Roastery, yaz boyunca sürpriz etkinliklerle kahveseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat

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