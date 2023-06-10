Çocukların Sanat Atölyesi'nden Yaptığı Resimler Sergilendi

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ndeki Sanat Atölyesi kapsamında 1 yıl boyunca eğitim alan çocukların yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı. Minik ellerindeki fırçalarla hayal dünyalarını tuvale yansıtan çocukları bu heyecanlı günlerinde aileleri de yalnız bırakmadı. Sergi 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ndeki Sanat Atölyesi kapsamında 1 yıl boyunca eğitim alan çocukların yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı. Minik ellerindeki fırçalarla hayal dünyalarını tuvale yansıtan çocukları bu heyecanlı günlerinde aileleri de yalnız bırakmadı. Sergi 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir.

Sanat Atölyesi'nde öğretmenleri Funda Geniş Soy eğitmenliğinde bu yıl ikincisi gerçekleşen Genç Çocuk Resim Sergisi'nde 160 eser bulunuyor. 5 ila 16 yaş arasında 38 çocuğun yaptığı resimler, sergiye gelenlerden tam not aldı. Oldukça heyecanlı olan çocuklar, resimlerinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Aileler de çocuklarının yaptığı resimlerle hatıra fotoğrafı çektirerek, onları tebrik etti.

Kursiyerlere açılış konuşmalarının arından sertifikaları dağıtıldı. Daha sonra derneğin bahçesinde patlamış mısır ikram edildi.

Serginin açılış konuşmasını yapan derneğin kurucu üyesi Kifayet Ataç, "Türk Kültür ve sanatını yaymak sanata önem verenleri bir araya getirmek ve sanatçıya destek olmak amacıyla 2020 yılında kurulmuş bir derneğiz. İkincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz sergiye olan ilgi bizi mutlu etti. Çok daha güzel şeyler yapacağımıza olan inancım sonsuz" dedi.

GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYORUZ

Sanatın çocuklara çok yakıştığını belirten eğitmen Funda Geniş Soy ise 'Bütün eserleri çocuklar Sanat Atölyesi kapsamında yaptı. Atölyeyle amacımız çocuklarımıza sanatta rehberlik etmek. Özgür bir ortamda kendi fikirlerini özgürce yansıttıkları, istedikleri her türlü malzemeyi kullanarak resim yapabilecekleri bir sanat ortamı yarattık. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. Sanatın çocuklara ve gençlere çok yakıştığını düşünüyorum. Yıl boyunca yaptığımız çalışmaları görücüye çıkardık. Hepsi birbirinden değerli, çizgi çekseler önem veriyorum. Eserlerin hepsi çok güzel çocukları tebrik ediyoruz" açıklamasında bulundu.

HOCAMIZIN DESTEĞİ VE İLGİSİYLE MUHTEŞEM BİR SERGİ OLMUŞ

Sergide resimleri bulunan kursiyerlerin annesi Şenay Çoban, 'Eserlerin hepsi çok güzel olmuş. Çocuklarımıza gereken önemi verdiğimiz takdirde ruhun yansıması zaten dışarıya tezahür edecektir. İki kızımın eserleri var, çok beğendim. Hocamızın desteği ve ilgisiyle muhteşem bir sergi olmuş" diye konuştu.

RESSAM OLMAK İSTİYORUM

Kursiyerlerden Hafsa İnce de 'Geçen yıl da katılmıştım bu ikinci sergim çok heyecanlıyım. Farklı farklı yerlerde 17 eserim var. Genelde çiçek ve tarihi mekanlar çiziyorum. Resim yaparken kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Ressam olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

KURS ÇOK GÜZEL GEÇTİ, KENDİMİ GELİŞTİRDİM

Aysima Zeynep İpek ise 'Sergide 7 eserim var çok heyecanlıyım. Resim yaparken eğleniyorum, burada olmak çok heyecanlı. 6 ay önce resim yapmaya başladım, daha önce evde kendim çiziyordum. Sonra ilerletmek istedim ve kursa başladım. Kurs çok güzel geçti, kendimi geliştirdim. İleride resim öğretmeni olmak ve sergi açmak istiyorum" dedi.