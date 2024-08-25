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Çocuklara ebru sanatı sevgisi aşılanıyor

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20 yıllık ebru ustası Mehmet Kotan, çocuklara ebru sanatını öğretmek için atölye çalışmaları düzenliyor. Kültür Festivali çerçevesinde açtığı ebru atölyesinde genç sanatseverlere ebrunun inceliklerini öğreten Kotan, çocukların ilgisiyle mutlu olduğunu belirtti.

Çocuklara ebru aşkını aşılıyor

ERZURUM - 20 yıllık ebru ustası Mehmet Kotan, sanatının inceliğini çocuklara öğretmek için kolları sıvadı.

Yıllar önce bir merak sonucu başladığı ebru sanatında yüzlerce eser ortaya çıkaran Mehmet Kotan, Kültür Festivali çerçevesinde Olimpiyat Parkı'nda açtığı ebru atölyesinde, genç sanatseverlere geleneksel Türk sanatı olan ebrunun inceliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Mehmet Kotan atölyesinde ebru sanatına dair teknik bilgileri aktarırken zaman zaman da bu sanatın kökenleri ve tarihini de anlatıyor. Her çocuk, kendi ebru çalışmasını yaparken atölye sürecine büyük bir ilgi ve heyecanla katılımın olduğu gözleniyor.

Ebru sanatçısı Mehmet Kotan, çocukların ebru anlamında oldukça ilgili ve yetenekli olduğunu belirterek, "Onların hevesi ve isteği beni mutlu ediyor. Ebruya ilgisi olan çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman destek olmaya hazırız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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