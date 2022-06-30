Çocuklar tren raylarında resmettikleri hayallerini ağaç dallarında sergiliyor

Resim öğretmeni Tuğçe Yılmazçelik, Erzincan'ın Altınbaşak beldesindeki tarihi tren garında çocukların yaptığı 134 resmi, ağaç dallarına asarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünü bitiren 25 yaşındaki Tuğçe Yılmazçelik, 2019'da mezun olduktan sonra beldesine döndü.

Ailesinin yanında Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan Yılmazçelik, ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle okuldan uzak kalan günlerde zamanlarının büyük bölümünü evde geçiren çocuklara gönüllü resim öğretmenliği yaptı.

Öğrencilerin boya, fırça ve diğer ihtiyaçlarını çevresindeki hayırseverlerin katkılarıyla karşılayan Yılmazçelik, beldede atıl durumda bulunan tren garı bahçesinde kısıtlı imkanlarla 30 öğrencisine 2 yıl boyunca resim yapmayı öğretti.

Zaman zaman canlı müzik dinletisi eşliğinde resim yaptırarak öğrencilerine eğlenceli anlar yaşatan Yılmazçelik, iki yıllık birlikteliğin ardından öğrencilerin çizdiği 134 resmi, beldedeki parkta açtığı "Upuzun bir çocukluk istiyorum, tıpkı raylar gibi" sergisiyle beğeniye sundu.

Tuğçe Yılmazçelik, AA muhabirine, resim atölyesini açmasındaki asıl amacının, sosyal hayatı pasif geçen öğrenci kitlesini azaltmak olduğunu söyledi.

Yaptıkları etkinlikte öğrencilerle birlikte eğlenip keyifli vakit geçirdiklerini aktaran Yılmazçelik, şöyle konuştu:

"Çocukların, çizdikleri resimlerde kendilerini ifade etmelerini ve yaşadıkları problemleri, duygu ve düşüncelerini aktararak rahatlamalarını istedim. Biz atölyemizde yaklaşık 2 yıl çok güzel bir emek verdik. Bu çocuklarımız önce çizgi egzersizleri ile başlayarak işi temelden aldılar. Ardından desen eğitimi ve sonra yine yağlı, sulu ve guaj boya gibi bütün etkinlikleri sırayla deneyerek kendilerini geliştirdiler. Öğrencilerimiz çok güzel bir noktaya vardılar."

"Çocuklar hem kendilerini hem de yeteneklerini keşfetti"

Çocukların günlük hayatta yaşanan olayları da resimlere yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Yılmazçelik, şunları kaydetti:

"Dünyada bir savaş oldu, çocuklarımız da bu konuyu resimlerinde çok güzel ifade etmeye çalıştılar. Yaralı bir güvercin, korkan çocuklar ve arka planda savaşı ifade eden resimler çizdiler. Fırça darbeleriyle duygularını ifade eden çok güzel bir tablo oluşturdular. Çocuklar bu çalışmalar sırasında hem kendilerini hem de yeteneklerini keşfettiler. Çok yetenekli öğrencilerim oldu."

Çocuklarla birlikte yerli ve yabancı birçok ünlü ressamın tablolarını çizdiklerini ifade eden Yılmazçelik, çocuklarla yaptıkları resimleri hediye etmek için de kararlar aldıklarını söyledi.

Yılmazçelik, "Biz bu resimlerin bir çocuk hastanesine hediye edilmesi gerektiğinin daha doğru olacağını düşündük. Bunun için yardım istiyorum." dedi.

"Resim yapmayı Tuğçe öğretmene borçluyuz"

Öğrenci Nehir Kaya'nın annesi Elif Kaya ise çocukların salgın döneminde iç dünyalarında yaşadıklarını resimlere yansıttıklarını belirtti.

Öğrencilerden Özge Taşkıran, resim yapmayı Tuğçe öğretmene borçlu olduklarını, tüm yeteneklerini ortaya koyarak ortaya çıkardıkları resimlerin öz güvenlerini artırdığını söyledi.

Öğrencilerden Sude Naz Göler de resim yapmayı öğrenmenin yanında iki yıl boyunca öğretmenleriyle aralarında çok güzel bir bağ oluştuğunu vurguladı.