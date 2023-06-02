Çocuklar Şair Elem Erk ile Buluştu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması çerçevesinde çocuklara şiir ve masal etkinliği gerçekleştirildi. Şair Elem Erk ile buluşan çocuklar hep birlikte şiir, tekerleme okuyup masallar anlattı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması çerçevesinde çocuklara şiir ve masal etkinliği gerçekleştirildi. Şair Elem Erk ile buluşan çocuklar hep birlikte şiir, tekerleme okuyup masallar anlattı.

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir'i dünyaya tanıttığı 3 uluslararası sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması devam ediyor. 11. Uluslararası Şiir Buluşması çerçevesinde çocuklara şiir ve masal etkinliği düzenlendi. Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki etkinlik yaklaşık 70 çocuğun katılımı ile gerçekleşti. Şair Elem Erk tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, şiir, tekerleme okuyup masallar anlattı. Keyifli bir gün geçiren çocuklar, etkinlik sonunda şarkılar eşliğinde dans etti.

Öte yandan 3 Haziran Cumartesi (yarın) günü saat 11.00'de Şair Elem Erk, Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde yine çocuklarla bir araya gelerek şiir etkinliği düzenleyecek. - ESKİŞEHİR