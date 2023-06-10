Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında 7-12 yaş aralığındaki çocuklara belgesel hakkında temel bilgilendirmeler yapıldı. Belgeselci Çağrı Bayındırlı, etkinliğin geleceğin belgeselcileri için önemli olduğunu belirtti.

Çocuklar belgesel hakkında bilgilendirildi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 24. kez kapılarını açan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde 7-12 yaşındaki çocuklara belgesel ile ilgili bilgiler verildi.

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 24. kez düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali son gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival çerçevesinde 7-12 yaş aralığındaki çocuklara belgesel hakkında temel bilgilendirmeler yapıldı.

Belgeselci Çağrı Bayındırlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğin belgeselcilerini yetiştirme noktasında adımımız olur diye düşündük. Belgesel türleri nedir ' Nasıl çekilir' Bunlar hakkında bilgilendirme yaptık. Belgesellerle ilgili örnekler gösterdik. Biz çok keyif aldık" dedi.

Bayındırlı, etkinliğin, geleceğin belgeselcileri için önemli olduğunu kaydetti.