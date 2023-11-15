"Çocuk Gözüyle Filistin" resim yarışmasında başvurular başlıyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Çocuk Gözüyle Filistin" resim yarışması başvurularının 20 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarışmaya resmi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvurarak katılabilecek. Başvurular 8 Aralık'ta sona erecek.

Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonunda tüm kategorilerde birinci olan öğrencilere 7 bin 500, ikinci olan öğrencilere 5 bin, üçüncü olan öğrencilere 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yarışmayı Filistin için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Gazze'de 2,2 milyon nüfusun neredeyse yarısının 18 yaşın altında olduğunu aktaran Yahşi, "Bu savaşta en çok çocuklar zarar gördü. Biz eğitimciler her gün okullarımızda evlatlarımıza iyiliği, merhameti, adaleti anlatırken onları vicdanlı, adil, mazlumun derdine derman olmaya gönüllü bireyler olarak yetiştirmeye çalışırken bugün kurduğumuz tüm cümleler bu zulüm karşısında boğazımıza takılıyor." ifadelerini kullandı.