Çocuk Diyarı Film Festivali Haziran'da Başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek '6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali' 2 Haziran'da başlıyor. 30'dan fazla filmi çocuklarla buluşturacak festival, 9 Haziran'a kadar sürecek. Ayrıca haziran ayında Başkentlileri, festivaller ve sergilerle buluşturacak.

Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek '6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali' 2 Haziran'da başlıyor. 30'dan fazla filmi çocuklarla buluşturacak festival, 9 Haziran'a kadar sürecek.

Çankaya Belediyesi, seçim sürecinin ardından haziran ayında Başkentlileri, festivaller ve sergilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Çankayalılar, haziran ayında 4 sergi, 3 tiyatro, 2 konser ve 3 söyleşi etkinliğiyle buluşacak.

Paneller, sergiler ve konserlere süslenecek '6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali'nde, küçük öğrenciler Çankaya Evleri ve Mülkiyeliler Kültür Merkezi'nde 11 farklı atölyede konularında uzman konuklardan sanat dersleri alacak.

Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 20'ncisi düzenlenecek 'Uluslararası Ankara Öykü Günleri' ise 10 Haziran'da başlıyor. 17 Haziran'a kadar sürecek öykü günlerinde 'özgürlük', 'bağımsızlık' ve 'direniş' temalarına odaklanılacak. Forum, panel, söyleşi ve atölyelerden oluşan etkinlikler, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak.

Çankaya Belediyesi'nin haziran ayında düzenleyeceği kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılarına https://kultursanat.cankaya.bel.tr/ adresinden ulaşılabilecek.