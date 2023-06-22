Cinuçen Tanrıkorur'un vefatının 23. yılında kabri başında dua edildi

Ut virtüözü, besteci, musiki hocası ve yazar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 23. yılında kabri başında dua edildi. Tanrıkorur'un Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen etkinliğe eşi, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ney taksimi gerçekleştirildi. Barihüda Tanrıkorur, eşinin büyük bir Türk münevveri ve kültür insanı olduğunu belirterek, onun müziklerini ve arşivini gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Ut virtüözü, besteci, musiki hocası ve yazar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 23. yılında kabri başında dua edildi.

Tanrıkorur'un Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen ve eşi Barihüda Tanrıkorur ile öğrencileri ve sevenlerinin katıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından Tanrıkorur için okunan hatimlerin duası ve ney taksimi yapıldı.

Etkinliğin ardından ziyaretçilere gül suyu ve kestane şekeri ikram edildi.

"Hayatını devletine ve Türk musikisine adadı"

AA muhabirine konuşan Barihüda Tanrıkorur, eşinin büyük bir Türk münevveri ve kültür insanı olduğuna dikkati çekerek, "Bütün talebeleri ve sevenleri, onu anmak için bir araya geldi. Aradan 23 sene geçmesine rağmen birçok kişi, özellikle gençler onu unutmuyor." dedi.

Tanrıkorur, "Cinuçen bey hayatını kendi kültürüne, devletine ve Türk musikisine adadı. Bu uğurda çok talebe yetiştirdi, her formda 505 beste yaptı ve 4 ayrı dilde kitaplar, makaleler yazdı." ifadesini kullandı.

Eşinin ut enstrümanına yeni bir boyut getirdiği ve bu alanda yeni bir ekol teşkil ettiğine vurgu yapan Tanrıkorur, "Bizler, onun vefatından sonra hizmetlerini devam ettirebilmek ve Türk milletinin ondan istifade etmesi için uğraşıyoruz. Bu yüzden talebeleri ve sevenleri onun müziklerini, arşivini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.